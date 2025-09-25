Les sept suspects

Numéro 1 des ventes en Angleterre : la nouvelle série de cosy crime dont tout le monde parle ! Personne n'a oublié la grande dame du roman policier classique, Lettice Davenport, dont l'héroïne, Dahlia, est désormais aussi célèbre que Miss Marple. Ses romans sont toujours aussi appréciés et aussi inspirants. La preuve en est : on a retrouvé dans la petite ville anglaise de Market Foxleigh le corps d'une passionnée de polar avec, près d'elle, un dahlia en papier, clin d'oeil à la romancière et à une de ses dernières intrigues. L'enquête est vite bouclée, le coupable arrêté. Cinq ans plus tard, les trois actrices qui, au fil des décennies, ont interprété Dahlia à l'écran, se retrouvent au festival du roman policier de Market Foxleigh. Quelques personnes convaincues que l'on a arrêté un faux coupable les persuadent de reprendre l'enquête. Sept suspects ont été identifiés. Nos trois Dahlia réussiront-elles à élucider cette étrange affaire ?