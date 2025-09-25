Inscription
Les sept suspects

Sophie Bastide-Foltz, Katy Watson

Numéro 1 des ventes en Angleterre : la nouvelle série de cosy crime dont tout le monde parle ! Personne n'a oublié la grande dame du roman policier classique, Lettice Davenport, dont l'héroïne, Dahlia, est désormais aussi célèbre que Miss Marple. Ses romans sont toujours aussi appréciés et aussi inspirants. La preuve en est : on a retrouvé dans la petite ville anglaise de Market Foxleigh le corps d'une passionnée de polar avec, près d'elle, un dahlia en papier, clin d'oeil à la romancière et à une de ses dernières intrigues. L'enquête est vite bouclée, le coupable arrêté. Cinq ans plus tard, les trois actrices qui, au fil des décennies, ont interprété Dahlia à l'écran, se retrouvent au festival du roman policier de Market Foxleigh. Quelques personnes convaincues que l'on a arrêté un faux coupable les persuadent de reprendre l'enquête. Sept suspects ont été identifiés. Nos trois Dahlia réussiront-elles à élucider cette étrange affaire ?

Par Sophie Bastide-Foltz, Katy Watson
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Sophie Bastide-Foltz, Katy Watson

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Romans policiers

Les sept suspects

Katy Watson trad. Sophie Bastide-Foltz

Paru le 25/09/2025

418 pages

Le Cherche Midi

15,90 €

9782749182322
