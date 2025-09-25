Jusqu'à la mort accompagner la vie N° 162

Ce numéro explore la complexité des relations entre les personnes gravement malades et leurs soignants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Il questionne la place des attachements, des gestes tendres et de la douceur dans ces interactions, notamment dans des lieux d'hébergement comme les EHPADs. Sont examinés les risques de familiarité excessive de la part des soignants, qui peut être perçue comme un manque de respect, et les polarités inverses telles que la solitude, le détachement et le silence. Les tabous liés au corps et aux affects, sont aussi abordés, ainsi que la possibilité d'une séduction éthique dans ces contextes délicats. A travers des réflexions profondes et des témoignages poignants, l'ouvrage invite à repenser les limites et les responsabilités éthiques dans les relations de soin.