La guerre a embrasé l'ensemble des Terres Bannies ! Le roi Nathair s'est emparé de la forteresse de Drassil. Calidus est en possession de crois des sept Trésors et met tout en oeuvre pour récupérer ceux qui lui manquent avec l'aide de ses alliés Rhin et Lykos. Lorsque les sept Trésors seront siens, il pourra ouvrir un passage vers l'Autremonde. Alors, Asrorh et ses hordes démoniaques pourront s'incarner et se répandre sur les Terres Bannies. Capturé par les géants, son armée dispersée, Corban va devoir trouver de nouveaux alliés pour reprendre le combat et espérer l'emporter. Pourra-t-il profiter des dissensions entre les géants pour les fédérer sous sa bannière ? Il n'a d'autre choix que d'y parvenir s'il veut pouvoir contrer la menace que Nathair et Calidus représentent. Ses choix détermineront le destin des Terres Bannies. Prix David Gemmell Morningstar 2013 (meilleur premier roman).