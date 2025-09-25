Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Fureur

Thomas Bauduret, John Gwynne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La guerre a embrasé l'ensemble des Terres Bannies ! Le roi Nathair s'est emparé de la forteresse de Drassil. Calidus est en possession de crois des sept Trésors et met tout en oeuvre pour récupérer ceux qui lui manquent avec l'aide de ses alliés Rhin et Lykos. Lorsque les sept Trésors seront siens, il pourra ouvrir un passage vers l'Autremonde. Alors, Asrorh et ses hordes démoniaques pourront s'incarner et se répandre sur les Terres Bannies. Capturé par les géants, son armée dispersée, Corban va devoir trouver de nouveaux alliés pour reprendre le combat et espérer l'emporter. Pourra-t-il profiter des dissensions entre les géants pour les fédérer sous sa bannière ? Il n'a d'autre choix que d'y parvenir s'il veut pouvoir contrer la menace que Nathair et Calidus représentent. Ses choix détermineront le destin des Terres Bannies. Prix David Gemmell Morningstar 2013 (meilleur premier roman).

Par Thomas Bauduret, John Gwynne
Chez Leha Editions

|

Auteur

Thomas Bauduret, John Gwynne

Editeur

Leha Editions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fureur par Thomas Bauduret, John Gwynne

Commenter ce livre

 

Fureur

John Gwynne trad. Thomas Bauduret

Paru le 25/09/2025

912 pages

Leha Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487635074
9782487635074
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.