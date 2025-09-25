Les Grecs, leurs mythes et nous

Méduse, Prométhée, Icare, Odipe, Pénélope, Narcisse... Transmis des siècles durant par les aèdes de la Grèce antique, source inépuisable d'inspiration des grands auteurs de la littérature européenne, les mythes grecs peuplent notre imaginaire ; mais les connaît-on aussi bien qu'on le croit ? Ce n'est pas sûr. N'ont-ils pas surtout été interprétés par des penseurs et des poètes qui les laissaient parler à travers eux plus qu'ils ne les racontaient ? N'est-ce pas en toute liberté qu'ils livrent leur sens ? Par la grâce d'un propos critique et malicieux sur notre temps, ce petit ouvrage nous invite à goûter les fortes saveurs qu'ils continuent d'exhaler et à entrer en résonance avec eux - ce qui est sans doute le seul moyen de leur être vraiment fidèles.