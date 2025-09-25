Loyauté, héritage, transmission, place, attachement, argent, amour, reconnaissance... Il se joue énormément de chose au sein d'une famille. Les questions sont nombreuses, majeures et passionnantes. Tout au long de ce livre, le lecteur découvrira comment être en paix avec sa famille, quels que soient les rapports qui l'unissent, ainsi que des pistes pour grandir et devenir soi. Car une fois en paix, cela permet de mieux trouver sa place dans la vie. Quels que soient nos histoires et nos liens, une gratitude est toujours possible... malgré tout !