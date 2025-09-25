Inscription
#Essais

Familles

Anne Ghesquière, Nicole Prieur

ActuaLitté
Loyauté, héritage, transmission, place, attachement, argent, amour, reconnaissance... Il se joue énormément de chose au sein d'une famille. Les questions sont nombreuses, majeures et passionnantes. Tout au long de ce livre, le lecteur découvrira comment être en paix avec sa famille, quels que soient les rapports qui l'unissent, ainsi que des pistes pour grandir et devenir soi. Car une fois en paix, cela permet de mieux trouver sa place dans la vie. Quels que soient nos histoires et nos liens, une gratitude est toujours possible... malgré tout !

Par Anne Ghesquière, Nicole Prieur
Chez Eyrolles

|

Auteur

Anne Ghesquière, Nicole Prieur

Editeur

Eyrolles

Genre

Réussite personnelle

Familles

Nicole Prieur

Paru le 25/09/2025

236 pages

Eyrolles

22,00 €

ActuaLitté
9782416019593
