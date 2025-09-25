Passez votre CAP tailleur avec Artesane

Le nouveau défi des couturiers passionnés ! Le programme progressif sur 9 mois (septembre à mai) de cet ouvrage permet de se préparer de manière optimale à l'ensemble des sujets du CAP et aux épreuves pratiques de l'examen : histoire de la mode, modélisme, technologie des textiles, pratique de la gamme de montage et bien sûr techniques de couture ! Au fil des mois, entraînez-vous d'abord via des " pièces d'étude ", puis confectionnez les pièces emblématiques de tailleur dans les règle de l'art (veste, manteau, gilet et jupe). En complément de ce livre, vous avez accès à un espace dédié sur le site Artesane pour profiter de nombreuses ressources numériques qui vous accompagneront tout au long de votre apprentissage. Les patrons imprimés en taille 38 sont à retrouver à la fin de l'ouvrage. Les autres tailles sont disponibles en téléchargement dans l'espace interactif, du 34 au 56.