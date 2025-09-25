Autrice des best-sellers Kilomètre Zéro, Respire ! et Plus jamais sans moi, Maud Ankaoua est une romancière reconnue, qui a déjà inspiré et touché plus de 5 millions de lecteurs. Elle nous offre ici un véritable guide qui rassemble l'essence de ses enseignements les plus marquants. A travers des conseils pratiques et des chemins de réflexion, enrichi d'illustrations inédites, ce livre se veut un compagnon de route vers la réalisation de soi. Il puise sa richesse dans l'expérience humaine partagée, notamment à travers l'émission créée par Maud, Ces questions que tout le monde se pose, mais également dans ses romans, ses séminaires et son quotidien. Au plus près des mots et des maux de chacun, ce concentré d'enseignements offre des outils concrets pour cheminer vers l'épanouissement, dépasser ses peurs et vivre la vie qui nous inspire. Un livre comme une boussole du coeur et de l'âme... "Lorsque nous cherchons à être meilleurs que nous ne le sommes, tout devient meilleur aussi autour de nous". Paulo Coelho