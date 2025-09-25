Inscription
Défis party

Amm

400 défis pour des fous rires garantis ! Prêts à relever le défi ? Avec 80 cartes et 5 types de défis, chaque partie est différente et toujours plus délirante ! DEFIS MALINS : mémorisation, rapidité ou logique... saurez-vous garder la tête froide ? DEFIS MIMES : mimez une situation, un métier ou un animal ! DEFIS INTERPRETATIONS : mettez-vous dans la peau d'une personnalité ! DEFIS CHANTS : faites deviner la chanson proposée en marmonnant ! DEFIS ACTIONS : mettez-vous en mouvement, osez et prouvez que vous êtes prêts à tout ! Saurez-vous relever tous les challenges et remporter la victoire ?

Par Amm
Chez First

|

Auteur

Amm

Editeur

First

Genre

Jeux de société

Paru le 25/09/2025

First

13,95 €

9782412103678
