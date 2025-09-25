Voisins relous - Toc ! Toc ! Toc !

Qui sera le premier à se débarrasser de toutes ses cartes ? Un jeu de commérages et de rapidité ! " Toc ! Toc ! Toc ! " : la nouvelle collection de 3 jeux d'apéro signés Pierre Croce ! Collectionnez les 3 boîtes de jeu et un quatrième devient possible ! 200 cartes pour un jeu fun pour les soirées en famille ou entre potes ! Chaque joueur incarne un voisin de palier prêt à ragoter : " Et lui, il est comment à votre avis ? Plus maniaque que Teddy Riner ? Et lui, moins impulsif que Booba ? " Soyez le plus rapide à donner votre avis, et à le soumettre aux autres joueurs ! BONUS : collectionnez les trois jeux de la collection " Toc ! Toc ! Toc ! " et mélangez les cartes pour créer un quatrième jeu secret !