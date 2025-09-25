Inscription
La fin du givre
#Imaginaire

La fin du givre

Annabelle Blangier, Jennifer Estep

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Poussez pour la dernière fois les portes de la Mythos Academy ! Dernier tour de piste pour Gwen Frost ! J'ai affronté les Faucheurs du Chaos, et j'ai survécu. Mais cette fois, j'ai un mauvais pressentiment. D'accord, j'ai des pouvoirs psychométriques, une épée qui parle, Vic, et même le Spartiate le plus dangereux du campus à mes côtés, Logan Quinn, mais je ne fais pas le poids face à Loki, le dieu nordique maléfique du chaos. Je suis peut-être la championne de Nike, mais au fond de moi, je reste Gwen Frost, la fille un peu bizarre de qui parle toute l'école. Quelqu'un à qui je tiens énormément court un grave danger. Je sens quelque chose en moi se briser. Cette fois, Loki et ses Faucheurs vont mordre la poussière... ou c'est moi qui vais y passer. Un dernier tome apocalyptique !

Par Annabelle Blangier, Jennifer Estep
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Annabelle Blangier, Jennifer Estep

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

La fin du givre

Jennifer Estep trad. Annabelle Blangier

Paru le 25/09/2025

360 pages

Alter Real éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
9782385754969
© Notice établie par ORB
