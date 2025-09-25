La fin du givre

Poussez pour la dernière fois les portes de la Mythos Academy ! Dernier tour de piste pour Gwen Frost ! J'ai affronté les Faucheurs du Chaos, et j'ai survécu. Mais cette fois, j'ai un mauvais pressentiment. D'accord, j'ai des pouvoirs psychométriques, une épée qui parle, Vic, et même le Spartiate le plus dangereux du campus à mes côtés, Logan Quinn, mais je ne fais pas le poids face à Loki, le dieu nordique maléfique du chaos. Je suis peut-être la championne de Nike, mais au fond de moi, je reste Gwen Frost, la fille un peu bizarre de qui parle toute l'école. Quelqu'un à qui je tiens énormément court un grave danger. Je sens quelque chose en moi se briser. Cette fois, Loki et ses Faucheurs vont mordre la poussière... ou c'est moi qui vais y passer. Un dernier tome apocalyptique !