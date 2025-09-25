For Your Love

Craquer pour le petit frère de sa meilleure amie ? Hors de question ! Même si c'est un mannequin diablement séduisant... Il est le petit frère de sa meilleure amie, elle est son plus grand fantasme. Entre interdiction et désir profond, qui l'emportera ? Kathleen ne vit que pour son travail. Responsable commerciale dans une maison de Haute Couture, elle n'a de temps que pour Carole, sa meilleure amie avec qui elle a grandi. Une relation amoureuse ? Pas pour cette trentenaire qui déteste perdre du temps. Lors du mariage de Carole, elle recroise Angelo, son petit frère. Il a bien grandi et n'a désormais plus rien du gamin qu'elle a connu. Ce beau jeune homme de vingt-trois ans aspire à devenir mannequin pour de grandes marques de luxe, et Kathleen peut l'aider. Il est séduisant et a le goût de l'interdit. Elle éveille en lui l'envie de braver cet interdit. Entre raison et sentiments, qui sera le plus fort ?