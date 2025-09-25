Inscription
#Imaginaire

Le souffle de la lame

Marine Gautier

L'ultime volet de Funeste Etincelle vous réserve bien des surprises ! Les Sicares vont-elles survivre ? Laissée pour morte sur l'île des Brumes, Arma n'a pas dit son dernier mot. Déterminée à sauver ses amis, elle est prête à tout, même à prendre la mer, affronter l'inconnu... ou pire, s'allier à son pire ennemi : Maxil, le chef des Puristes. A Miliaflores, les Evolutils étendent leur emprise, détruisent les villages et asservissent le peuple. Les survivants n'ont que deux choix : servir l'ennemi ou lui résister. Vivre enchaînés ou mourir libres. Maxil, lui, a choisi. Il appelle tous ceux qui le souhaitent à rejoindre ses rangs et intégrer son armée. Il compte bien libérer le continent et voler au secours de la cité royale de Filicaria. Il n'a qu'une idée en tête : écraser jusqu'à la dernière étincelle de magie. Cependant, chaque bataille l'éloigne un peu plus de ses certitudes, et Arma, qu'il aurait dû haïr plus que tout, devient une menace autrement plus dangereuse : une alliée possible. Quand le monde vacille, il faut savoir remettre en question ses certitudes.

Par Marine Gautier
Chez Alter Real éditions

Auteur

Marine Gautier

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Le souffle de la lame

Marine Gautier

Paru le 25/09/2025

464 pages

Alter Real éditions

22,00 €

9782385754648
