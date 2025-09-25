Inscription
#Roman francophone

Après elle

Ariane Bois

ActuaLitté
"Votre soeur a été victime d'un grave accident. Et transportée à l'hôpital. Le mieux serait que vous vous rendiez à la Timone le plus rapidement possible". Lorsque Laurie arrive à Marseille par le premier train, elle pense retrouver son beau-frère, qui lui expliquera ce qui est arrivé à Clotilde. Mais à l'hôpital, une tout autre vérité l'attend, sidérante : c'est Bruno, le mari amoureux, le père attentionné, qui a agressé sa femme, jusqu'à la tuer. Sous le choc, Laurie décide d'accueillir chez elle ses deux nièces : Manon qui, du haut de ses huit ans, a assisté au crime paternel et Roxane, une adolescente en pleine révolte. Mais comment élever deux enfants traumatisées, rongées par le chagrin et la rage ? Comment se reconstruire, reformer une famille ? Comment vivre avec le vide, les questions incessantes ? "Ce livre vous arrachera des larmes par la véracité des personnages et des situations, mais vous consolera avec sa résilience et sa belle lumière". Tatiana de Rosnay, Le Parisien "Ariane Bois dépeint la tourmente au plus près des émotions et guette l'infime lueur au fond des ténèbres". Psychologies Magazine Grand reporter et critique littéraire, Ariane Bois est l'auteure de dix romans salués unanimement par la critique et par plusieurs prix littéraires, dont le Prix Wizo de l'Académie française pour Le Gardien de nos frères.

Par Ariane Bois
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Ariane Bois

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Après elle

Ariane Bois

Paru le 25/09/2025

304 pages

Charleston éditions

8,90 €

9782385294601
