Issu de la bourgeoisie juive parisienne, Simon a été maquisard et blessé au combat. Léna, elle, rescapée du ghetto de Varsovie, vient d'un milieu de petits commerçants polonais. Rien ne les prédestinait à se rencontrer, mais à la fin de la guerre, une mission pas comme les autres les réunit : partir à la recherche des enfants juifs cachés dans des familles, des orphelinats ou des couvents, dont les parents ne rentreront pas. Elle espère ainsi redonner du sens à sa vie, après cette guerre absurde ; lui veut à tout prix retrouver son frère, disparu dans des conditions mystérieuses. De Paris à Toulouse et de New York à Tel-Aviv, leur périple va les entraîner bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. L'extraordinaire destin de deux êtres fracassés par la guerre qui, dans une France exsangue, vont se reconstruire grâce à la force de l'amour. "Un roman d'aventure - et d'amour ! -, porté par le souffle de l'Histoire. (...) A lire. Absolument". Femme actuelle Grand reporter et critique littéraire, Ariane Bois est l'auteure de dix romans salués unanimement par la critique et par plusieurs prix littéraires. Le Gardien de nos frères a été lauréat du Prix Wizo de l'Académie française, prix prestigieux récompensant chaque année une oeuvre littéraire française d'intérêt juif.