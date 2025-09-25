Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Lanzarote en quelques jours

Isabella Noble

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir Lanzarote le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Lanzarote, l'une des îles les plus fascinantes des Canaries, directement accessible en avion. Des focus sur les zones incontournables : les cônes volcaniques et les coulées de lave du Parque Nacional de Timanfaya, les criques sauvages de la Punta del Papagayo, la région viticole, les stations balnéaires de Puerto del Carmen et Playa Blanca, Teguise la capitale historique de Lanzarote, la grotte volcanique Jameos del Agua... Une couverture approfondie de la partie nord de l'île, plus sauvage, aux villes et villages préservés, aux plages isolées et qui abritent notamment des piscines naturelles magiques. Une excursion sur l'Isla Graciosa, à une demi-heure de ferry de Lanzarote, un paradis de sable blanc et or, de paysages volcaniques et de mer azur. Des pages thématiques pour vivre les meilleures expériences à Lanzarote selon ses envies : l'influence de l'artiste et architecte César Manrique, la géologie, l'histoire, la gastronomie... Des suggestions de parcours et d'itinéraires thématiques : parcours historique dans la capitale de Lanzarote, à la découverte des vignobles de l'île, jour de marché à Haría, jolivillage au nord de l'île Des conseils pour choisir sa plage, profiter des marchés, visiter les bodegas et goûter leurs vins, choisir les spots idéals avec des enfants. De nombreuses cartes et un plan détachable de l'île avec les principaux sites.

Par Isabella Noble
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Isabella Noble

Editeur

Lonely Planet

Genre

Espagne - Canaries

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lanzarote en quelques jours par Isabella Noble

Commenter ce livre

 

Lanzarote en quelques jours

Isabella Noble

Paru le 25/09/2025

168 pages

Lonely Planet

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384928187
9782384928187
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.