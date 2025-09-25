Lanzarote en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Lanzarote le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Lanzarote, l'une des îles les plus fascinantes des Canaries, directement accessible en avion. Des focus sur les zones incontournables : les cônes volcaniques et les coulées de lave du Parque Nacional de Timanfaya, les criques sauvages de la Punta del Papagayo, la région viticole, les stations balnéaires de Puerto del Carmen et Playa Blanca, Teguise la capitale historique de Lanzarote, la grotte volcanique Jameos del Agua... Une couverture approfondie de la partie nord de l'île, plus sauvage, aux villes et villages préservés, aux plages isolées et qui abritent notamment des piscines naturelles magiques. Une excursion sur l'Isla Graciosa, à une demi-heure de ferry de Lanzarote, un paradis de sable blanc et or, de paysages volcaniques et de mer azur. Des pages thématiques pour vivre les meilleures expériences à Lanzarote selon ses envies : l'influence de l'artiste et architecte César Manrique, la géologie, l'histoire, la gastronomie... Des suggestions de parcours et d'itinéraires thématiques : parcours historique dans la capitale de Lanzarote, à la découverte des vignobles de l'île, jour de marché à Haría, jolivillage au nord de l'île Des conseils pour choisir sa plage, profiter des marchés, visiter les bodegas et goûter leurs vins, choisir les spots idéals avec des enfants. De nombreuses cartes et un plan détachable de l'île avec les principaux sites.