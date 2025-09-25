Et si chaque jour de l'année était l'occasion de découvrir un lieu emblématique de France à travers un événement marquant qui s'y est déroulé ? "Un jour, un lieu, une découverte" vous invite à un voyage unique à travers le temps et l'espace, en associant chaque date du calendrier à un site remarquable. De la consécration de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre en 859 à l'incendie du château de Lunéville en 2003, en passant par l'émergence de la côte d'Albâtre comme site classé ou l'inauguration d'un timbre à l'effigie du pic du Midi de Bigorre, cet ouvrage propose une plongée fascinante dans l'histoire et le patrimoine français. Au fil des pages, laissez-vous surprendre par ces correspondances insolites et enrichissez votre regard sur la France et ses trésors cachés. Un livre à picorer jour après jour, ou à dévorer d'une traite pour un tour de France hors du commun !