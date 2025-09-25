Une cause sacrée

Les attaques perpétrées le 7 octobre 2023 par le Hamas et d'autres organisations palestiniennes contre des civils et des soldats israéliens ainsi que la guerre génocidaire menée par l'Etat d'Israël à Gaza ont remis la question de la solution du conflit au coeur de l'actualité. Un aspect demeure néanmoins peu abordé dans le débat public et académique : les mobilisations religieuses en faveur de la paix en Israël-Palestine. A contre-courant des mouvements qui pratiquent la violence politique ou la lutte armée, les militants, théologiens et intellectuels étudiés dans cet ouvrage s'appuient sur des interprétations alternatives des textes de la tradition pour défendre leurs visions de justice et de paix. Ces mobilisations relèvent des marges des deux sociétés : des Palestiniens chrétiens engagés dans l'élaboration d'une théologie de la libération ; des Juifs non orthodoxes qui défendent les droits des Palestiniens bafoués par l'occupation israélienne ; des colons juifs qui organisent en Cisjordanie occupée des rencontres de dialogue avec des Palestiniens. Par-delà leurs divisions politiques et idéologiques, l'ambivalence du langage religieux relie ces individus et organisations au sein d'un même espace de discours et de pratiques. Dès lors, s'intéresser à cet espace dans sa totalité requiert de plonger de part et d'autre du mur à la fois physique et mental qui sépare l'Etat d'Israël des territoires palestiniens occupés. Cet ouvrage constitue ainsi l'une des rares enquêtes menées "des deux côtés" . Il dresse un tableau extraordinairement complexe des espaces israélo-palestiniens, où des réflexions aussi originales qu'ambiguës voient le jour sur la colonialité et la décolonisation, le nationalisme et la religion, la sortie de conflit et le rapport à l'Etat.