1613 : après la disparition de sa bien-aimée emportée par un tsunami, le samouraï Hasekura Tsunenaga se voit mandaté par un seigneur du Nord-Est du Japon pour aller rencontrer le Pape. Complots, intrigues politiques, fortunes de mer, au prix de mille dangers, ce chevalier du Soleil Levant brave les océans et les hommes pour être reçu par le roi Philippe III d'Espagne puis enfin par le souverain pontife Paul V. C'est avec les yeux d'un Japonais de la période d'Edo qu'il découvre ces pays barbares que sont pour lui l'Andalousie de l'Inquisition, la Rome de la Renaissance et même le petit port de Saint-Tropez sous le règne du jeune roi Louis XIII. Un voyage qui lui fera aussi traverser la Nouvelle-Espagne et les Philippines sous le joug castillan. Cette aventure extraordinaire aurait pu sombrer dans les oubliettes de l'Histoire. Mais grâce à un travail de recherche historique solidement documenté, l'auteur en renoue les fils parfois ténus et nous livre un roman historique trépidant, au coeur des rivalités commerciales entre Espagnols et Portugais, des sourdes concurrences entre ordres missionnaires, et des signes précurseurs des persécutions qui vont s'abattre sur les chrétiens du Japon.