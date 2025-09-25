Le village-du-dessous

La fin est proche... Joshua et ses amis n'ont pas pu échapper au lac-tempête. Le jeune homme en est persuadé, Niniel est la clé de leur liberté. Sa présence devient plus menaçante chaque jour et les visions qu'elle lui inflige sont de plus en plus explicites, horrifiques... prophétiques ? A travers elles, Joshua découvre l'histoire du village-du-dessous et comprend qu'il n'est pas là par hasard. S'il veut s'en sortir et sauver ses amis, il doit à tout prix retrouver la mystérieuse Sadie qui hante toujours son coeur et son esprit. Ensemble, parviendront-ils à mettre fin au Sombre Solstice ? " Glaçant à souhait et terriblement addictif ! " Marine, librairie Ravy " Vous serez surpris par ce thriller captivant, c'est certain. " Célia, librairie Rêv'en Pages dans Page des libraires