La traversée

"Depuis l'âge de dix-sept ans, je tiens un Journal. J'ai publié à plusieurs reprises des extraits de ce journal liés à des circonstances particulières. Le cancer, qui m'a été révélé le 6 mars 2024, a ouvert dans ma vie une période nouvelle. J'ai commencé, ce jour-là, une "traversée" . Elle fut pour moi à la fois une épreuve, une sorte de voyage, une exploration et un itinéraire spirituel. J'ai pensé que ce témoignage, au jour le jour, pouvait être utile à d'autres. Il n'y est pas question seulement de la maladie et de son traitement, mais aussi des travaux et des rencontres qui ont accompagné cette traversée". Historien et spécialiste de l'histoire du catholicisme contemporain, Yves Chiron a récemment publié "Les dix conclaves qui ont marqué l'histoire" (Perrin) et "Exorcistes : vingt siècles de lutte contre le diable" (Mame). Il est à l'initiative de la publication des entretiens avec Soeur Lucie du Père Jongen chez Via Romana.