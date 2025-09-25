Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Chaussures de rêve

Gremese

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une collection originale de chaussures que tout passionné aimerait avoir dans sa garde-robe. Des créations les plus imaginatives aux plus tendances, le lecteur trouvera au fil des pages de ce volume toutes les bottes, sandales, chaussures à talons aiguilles, compensées et bottines possibles et imaginables, à colorier à volonté selon son propre goût et son style. Les illustrations sont ponctuées de citations inspirantes de personnalités de la mode célèbres telles que Vivienne Westwood, Christian Louboutin ou encore Carrie Bradshaw (de la série télévisée emblématique Sex and The City). Il ne vous reste plus qu'à choisir une couleur et à vous lancer !

Par Gremese
Chez Gremese International

|

Auteur

Gremese

Editeur

Gremese International

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chaussures de rêve par Gremese

Commenter ce livre

 

Chaussures de rêve

Gremese

Paru le 23/10/2025

Gremese International

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366774092
9782366774092
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.