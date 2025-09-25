Chaussures de rêve

Une collection originale de chaussures que tout passionné aimerait avoir dans sa garde-robe. Des créations les plus imaginatives aux plus tendances, le lecteur trouvera au fil des pages de ce volume toutes les bottes, sandales, chaussures à talons aiguilles, compensées et bottines possibles et imaginables, à colorier à volonté selon son propre goût et son style. Les illustrations sont ponctuées de citations inspirantes de personnalités de la mode célèbres telles que Vivienne Westwood, Christian Louboutin ou encore Carrie Bradshaw (de la série télévisée emblématique Sex and The City). Il ne vous reste plus qu'à choisir une couleur et à vous lancer !