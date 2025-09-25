Inscription
#Beaux livres

Mandalas

Gremese

ActuaLitté
Avec les mandalas contenus dans ce volume, le lecteur peut faire une pause dans la frénésie quotidienne, en choisissant parmi des dizaines d'illustrations splendides de difficulté et d'inspiration variées : extrêmement complexes ou simples et linéaires, sur une ou deux pages, avec des motifs floraux ou des dessins géométriques... Des études montrent que les mandalas vous aident non seulement à vous détendre, mais aussi à vous "recentrer" et à vous rendre plus conscient, et vous pouvez emporter ce recueil de mandalas partout avec vous pour vous détendre et créer des oeuvres d'art exquises.

Par Gremese
Chez Gremese International

|

Auteur

Gremese

Editeur

Gremese International

Genre

Coloriages adultes

Mandalas

Gremese

Paru le 23/10/2025

Gremese International

11,90 €

ActuaLitté
