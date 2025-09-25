Avec les mandalas contenus dans ce volume, le lecteur peut faire une pause dans la frénésie quotidienne, en choisissant parmi des dizaines d'illustrations splendides de difficulté et d'inspiration variées : extrêmement complexes ou simples et linéaires, sur une ou deux pages, avec des motifs floraux ou des dessins géométriques... Des études montrent que les mandalas vous aident non seulement à vous détendre, mais aussi à vous "recentrer" et à vous rendre plus conscient, et vous pouvez emporter ce recueil de mandalas partout avec vous pour vous détendre et créer des oeuvres d'art exquises.