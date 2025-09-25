Inscription
#Essais

L'assiette à malices

Martine Cotinat

ActuaLitté
Devenez un pro de la cuisine santé pour le bien de toute la famille ! Dans ce petit guide illustré, la Dre Martine Cotinat vous livre 101 trucs et astuces pour cuisiner sain et savoureux au quotidien sans "se prendre le chou" . Moins de kilos, plus d'énergie, moins d'inflammation, moins de maladies, votre famille va vous dire merci ! Découvrez : - Les menus contre les brûlures d'estomac, les diverticules, les allergies, le stress... - La liste des aliments anticancer - Le régime qui soigne presque tout - Comment faire aimer les légumes aux tout-petits - Comment faire son pain en quelques minutes sans machine - Toutes les astuces infaillibles contre les fringales - Comment préparer des crudités à l'avance sans rien perdre de leurs vitamines Des solutions rapides pour les repas du soir, les lunch boxes et les apéros improvisés entre amis + 55 recettes faciles, saines et pleines de saveurs !

Par Martine Cotinat
Chez Thierry Souccar Editions

|

Auteur

Martine Cotinat

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Diététiques

L'assiette à malices

Martine Cotinat

Paru le 02/10/2025

128 pages

Thierry Souccar Editions

12,00 €

ActuaLitté
9782365498913
