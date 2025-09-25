21 jours par semaine

Peut-on vraiment aimer plusieurs personnes en même temps ? Après Adulte Air , Rita Perse revient avec un roman des amours multiples, tout en sensibilité et passion. " En sentant l'odeur qui émane de nos peaux réunies, je me rappelle soudain tout ce qui m'a manqué. Le mystère de la chimie qui opère entre deux êtres. Ca brûle. Ca sue. Ca coule. Ca pue le cul. Et, parfois, lorsqu'on a autant de chance que lui et moi, ça sent aussi l'amour. " Athéna a 37 ans. Un mari, trois enfants, qu'elle adore. Elle a aussi un amant de longue date, Adrien. Et il lui arrive de voir Florent, qui incarne la virilité dans tout ce qu'elle peut avoir d'excitant et de toxique. Soudain resurgit Stanislas, celui avec qui elle a découvert l'adultère et vécu une histoire passionnelle. Athéna saura-t-elle vivre ses amours plurielles avec la légèreté des êtres auxquels elle pense appartenir ? Rita Perse, Genevoise d'origine iranienne, s'est affranchie des codes établis grâce à la littérature. Après avoir exploré le désir féminin et les tumultes d'une relation clandestine dans Adulte Air (inspiré du compte Instagram éponyme), c'est désormais le récit de ses amours libres qu'elle nous livre, avec sensibilité et passion. Une introspection poétique et érotique, qui entrouvre la porte sur une nouvelle vision du romantisme.