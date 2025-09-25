Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Autour d'André Claudot, peintre engagé au XXe siècle

Rachel Mazuy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'égal d'un Picasso, d'un Fernand ou d'une Nadia Léger, André Claudot (1892-1982) fait partie de ces artistes dont l'oeuvre est marquée par de profonds engagements politiques et moraux. Petit Maître post-impressionniste,flirtant parfois avec l'expressionnisme, caricaturiste militant, il est aussi le reflet de cette génération d'artistes marqués par les guerres du XXe siècle. Passé par la Ruche, ce peintre bourguignon lié à l'Ecole de Paris a aussi eu un rôle méconnu, avec des peintres chinois formés en France, dans l'enseignement de la peinture occidentale en Chine. Cet ouvrage, accompagné d'un cahier iconographique et de textes inédits de l'artiste, explore le parcours de l'homme tout en faisant des ponts avec des questionnements esthétiques et politiques, en croisant les approches.

Par Rachel Mazuy
Chez Editions Universitaires de Dijon

|

Auteur

Rachel Mazuy

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

Histoire de l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Autour d'André Claudot, peintre engagé au XXe siècle par Rachel Mazuy

Commenter ce livre

 

Autour d'André Claudot, peintre engagé au XXe siècle

Rachel Mazuy

Paru le 25/09/2025

230 pages

Editions Universitaires de Dijon

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364415805
9782364415805
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.