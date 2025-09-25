Autour d'André Claudot, peintre engagé au XXe siècle

A l'égal d'un Picasso, d'un Fernand ou d'une Nadia Léger, André Claudot (1892-1982) fait partie de ces artistes dont l'oeuvre est marquée par de profonds engagements politiques et moraux. Petit Maître post-impressionniste,flirtant parfois avec l'expressionnisme, caricaturiste militant, il est aussi le reflet de cette génération d'artistes marqués par les guerres du XXe siècle. Passé par la Ruche, ce peintre bourguignon lié à l'Ecole de Paris a aussi eu un rôle méconnu, avec des peintres chinois formés en France, dans l'enseignement de la peinture occidentale en Chine. Cet ouvrage, accompagné d'un cahier iconographique et de textes inédits de l'artiste, explore le parcours de l'homme tout en faisant des ponts avec des questionnements esthétiques et politiques, en croisant les approches.