36 mois est un journal qui raconte la vie d'un bébé, mois après mois, depuis sa naissance (et même juste avant) jusqu'à ses 3 ans. Au fil des pages, on découvre ce petit qui se transforme et dont l'univers s'élargit progressivement. Ce livre appelle à une lecture partagée, un lieu d'échanges avec d'autres générations, frères et soeurs, parents, grands-parents... et valorise la simplicité et l'intensité de ces premières années, leur lien étroit à la nature et au monde.