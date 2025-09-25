Inscription
#Essais

Le grand livre des êtres galactiques et intraterrestres

Philippe Gilbert, Martine Isadora Gilbert

ActuaLitté
Après le succès du Grand Livre des Etres de Lumière , Martine Isadora et Philippe Gilbert explorent, dans ce second ouvrage richement illustré, les êtres Galactiques de tous les mondes. Au fil des pages, les êtres galactiques, intraterrestres et solaires se présentent à nous dans toute leur diversité, leur beauté et leur amour. Ils viennent enrichir notre grande communauté de Lumière, apportant leurs énergies uniques et bienveillantes. Magnifi quement illustré, cet ouvrage est une invitation au voyage où nous partageons, cocréons, guérissons, éveillons nos consciences et évoluons ensemble, dans la richesse et l'abondance. Vous y découvrirez les messages de plus de 200 peuples : galactiques, solariens, intraterrestres, intramériens, infraterriens, inframériens, dragons galactiques et de Lumière, ainsi que ceux du conseil de Lumière des animaux marins. Dans cette vision holistique et inspirante, portée par les énergies de liberté et d'absolu de la Nouvelle Terre, nous ouvrons nos fréquences lumineuses dans la tendresse, la paix intérieure et l'abondance. Nous ne sommes pas seuls et nous sommes reliés. Tous ensemble nos actions résonnent plus fort.

Par Philippe Gilbert, Martine Isadora Gilbert
Chez Exergue

|

Auteur

Philippe Gilbert, Martine Isadora Gilbert

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

Le grand livre des êtres galactiques et intraterrestres

Philippe Gilbert, Martine Isadora Gilbert

Paru le 25/09/2025

320 pages

Exergue

28,00 €

ActuaLitté
9782361889746
