Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'enfant hors norme

Héloïse Lhérété

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre de fonds et de référence sur les atypies neurodéveloppementales de l'enfant. Nos enfants sont-ils tous devenus " hors norme " ? Qui sont vraiment les enfants atypiques ? Comment les éduquer ? Faut-il les " médicaliser " ? Autant de questions auxquelles se livre veut répondre. Dyslexique, dyspraxique, précoce, hyperactif, hypersensible... : ces adjectifs se sont banalisés ces dernières années. Ils témoignent d'un fait de société, la médicalisation croissante des enfants dits " atypiques " : ceux qui ont du mal à se concentrer ou tardent à lire, ceux qui rêvent en classe ou ne tiennent pas en place, ceux qui pleurent trop fort ou apprennent trop vite. Bref, tous ceux qui semblent grandir en décalé. Ces enfants sont de plus en plus souvent soumis à des bilans médicaux et psychologiques, ce qui permet de mieux comprendre leur profil et proposer des aides adaptées. Mais cette évolution pose aussi de nombreuses questions. Nos enfants sont-ils tous devenus " hors norme " ? Qui sont vraiment les enfants précoces, dys, TDAH... ? Comment les éduquer ? Jusqu'où faut-il individualiser les apprentissages ? Et que révèle, de notre société et de notre rapport à l'enfant, cette " quête de l'étiquette " ?

Par Héloïse Lhérété
Chez Editions Sciences Humaines

|

Auteur

Héloïse Lhérété

Editeur

Editions Sciences Humaines

Genre

Psychologie de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'enfant hors norme par Héloïse Lhérété

Commenter ce livre

 

L'enfant hors norme

Héloïse Lhérété

Paru le 25/09/2025

230 pages

Editions Sciences Humaines

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782361069438
9782361069438
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.