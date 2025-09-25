L'enfant hors norme

Un livre de fonds et de référence sur les atypies neurodéveloppementales de l'enfant. Nos enfants sont-ils tous devenus " hors norme " ? Qui sont vraiment les enfants atypiques ? Comment les éduquer ? Faut-il les " médicaliser " ? Autant de questions auxquelles se livre veut répondre. Dyslexique, dyspraxique, précoce, hyperactif, hypersensible... : ces adjectifs se sont banalisés ces dernières années. Ils témoignent d'un fait de société, la médicalisation croissante des enfants dits " atypiques " : ceux qui ont du mal à se concentrer ou tardent à lire, ceux qui rêvent en classe ou ne tiennent pas en place, ceux qui pleurent trop fort ou apprennent trop vite. Bref, tous ceux qui semblent grandir en décalé. Ces enfants sont de plus en plus souvent soumis à des bilans médicaux et psychologiques, ce qui permet de mieux comprendre leur profil et proposer des aides adaptées. Mais cette évolution pose aussi de nombreuses questions. Nos enfants sont-ils tous devenus " hors norme " ? Qui sont vraiment les enfants précoces, dys, TDAH... ? Comment les éduquer ? Jusqu'où faut-il individualiser les apprentissages ? Et que révèle, de notre société et de notre rapport à l'enfant, cette " quête de l'étiquette " ?