La culture du combat en Amérique latine

Conquête d'un continent, Siècle d'or hispanique, empire novateur, indépendances et luttes idéologiques... L'Amérique latine n'a jamais cessé de se battre. Depuis l'effondrement des empires aztèque et inca jusqu'aux guerres de libération du XIXe siècle, ce continent s'est forgé dans le choc des volontés et des visions du monde. Plus qu'ailleurs, la violence n'a pas seulement emprunté la voie des armées et des batailles : elle a aussi été symbolique, culturelle, spirituelle ou économique. C'est ce qu'analyse François Soulard dans cet essai, où l'histoire militaire croise l'anthropologie et la géopolitique. Il y décrypte les cultures du combat qui ont forgé les sociétés ibéro-américaines. Ce livre permet de comprendre comment le continent a en permanence été dessiné par les rapports de force et l'extension de la conflictualité entre les grands empires.