Montpellier d'antan

Sarah Finger

ActuaLitté
Près de 400 cartes postales anciennes de Montpellier à la Belle Epoque. Regroupant près de 400 cartes postales du début du siècle, cet ouvrage s'articule autour de 3 chapitres géographiques : l'Ecusson, ses alentours, et les villes et villages qui entourent Montpellier. Un dernier chapitre est consacré à la vie quotidienne des Montpelliérains et à l'art de vivre au début du siècle. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, provenant principalement de la collection des archives départementales de l'Hérault et des archives municipales de Palavas, les textes racontent l'histoire et la vie de Montpellier. Accessibles, ils sont destinés à un très large public.

Par Sarah Finger
Chez HC Editions

|

Auteur

Sarah Finger

Editeur

HC Editions

Genre

Languedoc-Roussillon

ActuaLitté
