La Haute-Savoie d'antan

Laurence Janin

Près de 500 cartes postales anciennes de la Haute-Savoie à la Belle Epoque. Regroupant près de 500 cartes postales du début du siècle, La Haute-Savoie d'antan est une invitation au voyage dans le temps. L'ouvrage est composé de huit parties thématiques : Les fruits de la terre ; Energie, Industrie et manufactures ; Transports, chemin de fer, douanes et péages ; Les villes importantes ; Vie quotidienne ; Foi, fêtes et patriotisme ; La montagne ; Thermalisme et tourisme. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, issue de la collection d'Agnès et de Claude Tilly, importants marchands de la région, les textes racontent l'histoire et la vie des Hauts-Savoyards, nous plongeant ainsi dans l'atmosphère de la région à la Belle Epoque.

Par Laurence Janin
Chez HC Editions

Laurence Janin

HC Editions

Haute-savoie

La Haute-Savoie d'antan

Paru le 25/09/2025

29,90 €

9782357209121
