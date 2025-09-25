Près de 500 cartes postales anciennes de la Haute-Savoie à la Belle Epoque. Regroupant près de 500 cartes postales du début du siècle, La Haute-Savoie d'antan est une invitation au voyage dans le temps. L'ouvrage est composé de huit parties thématiques : Les fruits de la terre ; Energie, Industrie et manufactures ; Transports, chemin de fer, douanes et péages ; Les villes importantes ; Vie quotidienne ; Foi, fêtes et patriotisme ; La montagne ; Thermalisme et tourisme. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, issue de la collection d'Agnès et de Claude Tilly, importants marchands de la région, les textes racontent l'histoire et la vie des Hauts-Savoyards, nous plongeant ainsi dans l'atmosphère de la région à la Belle Epoque.