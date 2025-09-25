Près de 400 cartes postales anciennes de la Vendée à la Belle Epoque. La Vendée d'antan embarque le lecteur dans un voyage nostalgique au coeur de la région à la Belle Epoque. Un temps où les Sablaises guettent l'arrivée de la sardine sur les quais et où les maraîchins et leurs yoles circulent sur le Marais breton ou poitevin. Les cités s'agrandissent, se modernisent, l'urbanisation est en marche. Et pourtant, les ânes concurrencent l'automobile et restent les vedettes des plages ! Les années 1900 voient naître bains de mer, promenades en forêt, sports et loisirs de sublimes villas et un grand nombre d'infrastructures fl eurissent le long du littoral... C'est le début d'une nouvelle ère. L'ouvrage s'articule autour de sept parties thématiques : Autour de la mer, De la mer à la terre, Les transports, Les cités du Bocage et de la Plaine, Les îles et les cités du bord de mer, La vie quotidienne et les traditions. Un dernier chapitre est consacré aux loisirs, aux divertissements et à la naissance du tourisme.