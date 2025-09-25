Près de 600 cartes postales anciennes qui rendent hommage aux paysans de la Belle Epoque. En 1900, le paysannat, la plus grande corporation de France, est à un tournant de son histoire. Paysans d'antan a pour objectif de présenter cet univers singulier, sans doute le plus vieux métier du monde, à travers les grandes thématiques du début du xxe siècle : Les travaux des champs, Les récoltes, Les bêtes de somme, L'élevage, Le quotidien et la vie à la ferme, Les coutumes et traditions paysannes. Illustré de près de 600 cartes postales anciennes, cet ouvrage rend ainsi hommage, sans artifice, à tous les paysans de France. Appuyé par des collections privées et les fonds de négociants professionnels de toute la France, Paysans d'antan présente de nombreux documents inédits.