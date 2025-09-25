Inscription
#Essais

Paysans d'antan

Jean-Claude Barbeaux

ActuaLitté
Près de 600 cartes postales anciennes qui rendent hommage aux paysans de la Belle Epoque. En 1900, le paysannat, la plus grande corporation de France, est à un tournant de son histoire. Paysans d'antan a pour objectif de présenter cet univers singulier, sans doute le plus vieux métier du monde, à travers les grandes thématiques du début du xxe siècle : Les travaux des champs, Les récoltes, Les bêtes de somme, L'élevage, Le quotidien et la vie à la ferme, Les coutumes et traditions paysannes. Illustré de près de 600 cartes postales anciennes, cet ouvrage rend ainsi hommage, sans artifice, à tous les paysans de France. Appuyé par des collections privées et les fonds de négociants professionnels de toute la France, Paysans d'antan présente de nombreux documents inédits.

Chez HC Editions

Auteur

Editeur

HC Editions

Genre

Histoire rurale

Paysans d'antan

Paru le 25/09/2025

29,90 €

9782357208773
