#Album jeunesse

Mes jolies chansons à la ferme

L'air mobile

Appuie sur les pastilles et écoute les chansons d'animaux à la ferme ! Avec son boitier adapté aux petites mains, ce grand livre musical propose aux petits 18 berceuses incontournables du répertoire enfantin. Chaque chanson, d'une durée très longue, est illustrée. Autonome avec son livre, l'enfant pourra à sa guise, choisir ce qu'il souhaite écouter parmi les 18 chansons. On retrouve, entre autres, au fil des pages : " La ferme de Mathurin " ; " Mon âne " ; " Un dindon " ; " Sept oies " etc. Des illustrations pleines de charme d'Olivia Cosneau, Lucille Ahrweiller, Sophie Rohrbach, Amélie Laffaiteur, Thierry Manès, Camille Jourdy, Séverine Cordier, accompagnent ce grand livre musical qui propose 6 minutes d'écoute.

Par L'air mobile
Chez Editions Gründ

|

Auteur

L'air mobile

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

Mes jolies chansons à la ferme

L'air mobile

Paru le 25/09/2025

36 pages

Editions Gründ

18,00 €

9782324037627
