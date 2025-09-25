Mémento 100% visuel des concepts infirmiers

Les cartes mentales qui aident à maîtriser le vocabulaire professionnel infirmier ! Les cartes mentales, ou mind map, constituent une méthode de révision efficace, synthétique et didactique : elles permettent de revoir en un coup d'oeil toutes les notions à connaître pour réussir ses évaluations en IFSI. Visuelles et colorées, elles abordent tous les aspects et/ou composantes de chaque thématique au programme pour permettre une mémorisation efficace. Avec ses 100 mind map rédigées par une infirmière cadre de santé, ce petit livre propose de dresser un panorama visuel des principaux concepts à connaître pendant ses études infirmières, dans les domaines de la psychologie, de la sociologie, du droit, de la philosophie, des soins, de la relation soignant-soigné, des attitudes infirmières, etc. Classés par ordre alphabétique, ces concepts sont assortis d'une situation de soins prévalente, pour bien comprendre le champ d'application. Ce livre sera utile aux étudiants en IFSI dès le semestre 1 pour construire les analyses de pratiques qui vont rythmer leurs études, jusqu'au mémoire de fin d'études au semestre 6.