Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
Mémento 100% visuel des concepts infirmiers

Anne Barrau

Les cartes mentales qui aident à maîtriser le vocabulaire professionnel infirmier ! Les cartes mentales, ou mind map, constituent une méthode de révision efficace, synthétique et didactique : elles permettent de revoir en un coup d'oeil toutes les notions à connaître pour réussir ses évaluations en IFSI. Visuelles et colorées, elles abordent tous les aspects et/ou composantes de chaque thématique au programme pour permettre une mémorisation efficace. Avec ses 100 mind map rédigées par une infirmière cadre de santé, ce petit livre propose de dresser un panorama visuel des principaux concepts à connaître pendant ses études infirmières, dans les domaines de la psychologie, de la sociologie, du droit, de la philosophie, des soins, de la relation soignant-soigné, des attitudes infirmières, etc. Classés par ordre alphabétique, ces concepts sont assortis d'une situation de soins prévalente, pour bien comprendre le champ d'application. Ce livre sera utile aux étudiants en IFSI dès le semestre 1 pour construire les analyses de pratiques qui vont rythmer leurs études, jusqu'au mémoire de fin d'études au semestre 6.

Par Anne Barrau
Chez Vuibert

Auteur

Anne Barrau

Editeur

Vuibert

Genre

Synthèse, révision

Mémento 100% visuel des concepts infirmiers

Anne Barrau

Paru le 25/09/2025

224 pages

Vuibert

18,50 €

9782311665703
"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
