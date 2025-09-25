Cavalier du ciel

L'épopée des pionniers de l'aviation racontée à travers la figure de l'un de ses héros Carlo de Rose est un jeune officier de cavalerie promis à un brillant avenir. Issu de la vieille noblesse, il perpétue la tradition familiale en suivant le cursus de la prestigieuse école de Saint-Cyr, puis celle de Saumur, qui forme les meilleurs cavaliers du pays. Mais, moins d'un an après la promulgation de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, alors que fait rage la querelle des Inventaires, il prend une décision, en toute conscience, qui va bouleverser le cours de sa vie. Refusant d'obéir à l'ordre d'enfoncer la porte de l'église du village d'Haussonville, dans l'Est de la France, il est mis aux arrêts. C'est dans cette décision existentielle que se joue son futur destin. Passé à la vie civile, il travaille pour un constructeur automobile, Eugène Brillié. Il a en effet toujours été curieux des développements de la technique, et l'heure est aux engins volants : les imposants dirigeables, et les avions, encore réservés à quelques pionniers comme Clément Ader, Louis Blériot. A l'aube des années 1910 le lieutenant de Rose reprend du service. Convaincu de l'utilité de l'aviation militaire, il milite auprès de sa hiérarchie et devient lui-même pilote civil, puis obtient le premier brevet militaire de pilote. En 1911, lui et son équipe sont les premiers à survoler les Pyrénées. Les Grandes Manoeuvres de la même année, en Champagne, convainquent l'Etat-Major d'investir et Carlo, désormais marié à Madeleine et père de famille, pose les jalons de l'aviation de chasse, " transposition céleste de la cavalerie ". La menace d'un conflit se précise. La Première Guerre mondiale s'enlise dans les tranchées, alors " la victoire se gagnera avec l'aide des cavaliers du ciel ".