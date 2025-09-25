Hier ou jamais

Derrière les lourdes portes de l'institut St Mary, on n'étudie pas seulement le passé, on le visite ! A l'institut St Mary, les historiens n'étudient pas seulement le passé, ils le visitent. La jeune historienne docteur Madeleine Maxwell et son équipe ont finalement récupéré de leurs blessures et la vie reprend tranquillement son cours à l'institut... jusqu'aux prochaines catastrophes. Prise au piège dans le grand incendie de Londres, puis piégée aux Thermopyles, Max doit lutter pour remettre l'Histoire sur les rails. Et éviter de voir le monde occidental bouleversé. Mais il va d'abord falloir passer la " fête de St Mary ", qui promet de très mal finir pour tout le monde. Une seule chose est certaine, rien n'est jamais " tranquille " à St Mary !