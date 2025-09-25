Inscription
La vie infinie

Jennifer Richard

Embrasser l'existence telle qu'elle nous est donnée, ou tenter l'aventure d'une vie augmentée et infinie... Quand on possède tout, l'argent, l'amour, la santé et un métier passionnant, on ne veut pas que la vie s'arrête. Adrien et Céline forment un couple de quadragénaires à qui tout réussit. Lui, créateur visionnaire de startups numériques, travaille à un programme qui offrirait aux humains un avenir illimité et sans souffrance. Elle, réalisatrice de documentaires, a abandonné ses idéaux révolutionnaires de jeunesse pour se conformer au mode de pensée libéral ambiant. Leur fille, Zoé, dix ans, ne tolère aucun contact humain et vide autant de flacons de gel hydroalcoolique qu'elle a d'amis sur une application de rencontres numérique pour enfants, autant dire beaucoup... Un jour, Céline croise Pierre, son meilleur ami des années lycée. Il est libre, proche de la nature, convaincu que la beauté de notre destin tient justement à l'évanescence des choses. En se rapprochant de Pierre, Céline se découvre. Il l'encourage à accepter le monde tel qu'il nous apparaît. Tandis qu'Adrien, voulant séduire de nouveau sa femme, lui propose une vie dématérialisée et éternelle. Entre le chantre de la liberté et le précurseur des temps modernes, entre se fondre dans le courant de la vie et participer à la liquidation générale, Céline devra choisir. Ce roman brillant de Jennifer Richard, par son écriture incisive, sa narration sensible, son humour et sa lucidité, nous interroge, face à la révolution technologique qui bouleverse notre quotidien. " Plus il évoquait l'éternité, animé d'une fièvre mégalomane, collectant et assemblant des bribes d'humanité numérique, plus la détresse grandissait en elle. Elle n'avait pas tellement peur de mourir, en effet, elle avait peur de ne jamais mourir. "

Par Jennifer Richard
Chez Pocket

Auteur

Jennifer Richard

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

La vie infinie

Jennifer Richard

Paru le 25/09/2025

288 pages

Pocket

8,70 €

9782266351171
