Un meurtre, un ADN retrouvé sur la scène de crime et un suspect identifié. Problème, le suspect en question est décédé il y a trois ans... Il y a trois ans, Myron Bolitar prononçait l'oraison funèbre d'un de ses clients, le légendaire coach de basket Greg Downing. Ces deux-là avaient connu des hauts et des bas : d'abord rivaux sur les parquets dans leur jeunesse, ils étaient devenus associés quand Myron avait lancé son affaire d'agent sportif. Et puis la vie les avait éloignés, jusqu'au décès de Greg. D'où la stupeur de Myron de recevoir la visite de deux agents du FBI qui lui demandent des nouvelles du défunt. Plus étonnant encore : l'ADN de Greg a été retrouvé sur le corps d'un homme quelques jours plus tôt. Serait-il encore vivant ? Aurait-il feint sa mort ? Pourquoi ? Myron a besoin de réponses. Avec l'aide de Win, son fidèle acolyte, Myron va partir sur les traces de celui qu'il croyait connaître, pour une enquête de tous les dangers...