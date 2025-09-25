Les Couleurs de l'oubli

Le souffle romanesque d'une passionnante saga familiale entre terre et mer, une page d'histoire de la région d'Aigues-Mortes et de ses salins. Par l'auteur des Rochefort et des Fiancés de l'été. Aigues-Mortes, 1910. Veuve à seulement vingt-quatre ans, Emma Lacombe hérite des Salins du Sud. Sa beauté et sa fortune en font l'épouse idéale pour Florian Nozière, récemment élu député radical-socialiste. Malgré quelques déboires financiers de son entreprise, la Bonneterie de l'Hérault, Florian forme avec Emma un couple heureux, à qui tout réussit. Ils accueillent bientôt leur premier enfant. Même le naufrage du Titanic dont ils réchappent et au cours duquel disparaît la soeur jumelle d'Emma n'interrompt pas leur bonheur. Jusqu'à l'arrivée, quatorze ans plus tard, d'un troublant Italien, Vincenzo, qui a fui le fascisme. Au coeur des salins camarguais, il va connaître les tourments de l'amour et réveiller des secrets insoupçonnés... Le souffle romanesque d'une belle saga familiale, une page d'histoire de la région d'Aigues-Mortes et de ses salins.