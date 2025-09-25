Le terrain de jeu de ce tueur en série ? Les autoroutes... L'appel radio a mentionné le cadavre d'une femme retrouvé sur une aire de l'autoroute43, près d'Albertville. " Un truc de malade ", a précisé le militaire de liaison. Alice Pernelle, fraîchement sortie de l'école de gendarmerie, est la première à arriver sur les lieux avec sa brigade. Face à elle, la victime est nue, à genoux, les bras ballants. Empalée. Ses yeux grands ouverts ne voient que le vide. Alors que, sous le choc, la militaire recule d'un pas, Loulou, lui, est déjà loin au volant de son camion. Ce soir, il passera la frontière allemande. Mais avant il rachètera des sacs poubelles, des gants Mapa et un bidon d'eau de Javel. Pour la prochaine fois.