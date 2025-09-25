Inscription
Chirurgie de la douleur

Marc Lévêque, Pia Vayssière

ActuaLitté
- La prise en charge de la douleur reste au coeur des préoccupations des professionnels et des patients. - Le collectif de plus de 60 spécialistes offre une vision croisée et complète des différentes techniques de neuromodulation et lésionnelles. - Toutes les approches chirurgicales pour prendre en charge les patients souffrant de douleurs chroniques réfractaires. La chirurgie dans la prise en charge de la douleur connaît un essor important avec l'­avènement des techniques de neuromodulation. L­'équipe multidisciplinaire d­'auteurs et d­'autrices dresse un panorama exhaustif des traitements et gestes chirurgicaux à disposition des praticiens (médecins généralistes, algologues, anesthésistes, rhumatologues, neurologues, neurochirurgiens, orthopédistes, gynécologues, infirmiers ressource douleur). Retrouvez dans l­'ouvrage : - les rappels anatomiques indispensables pour reprendre les fondamentaux ; - les techniques de neuromodulation électrique ou pharmacologique et les techniques lésionnelles du système nerveux, détaillées par des experts et regroupées en sections thématiques ; - une illustration riche et précise ainsi que de nombreux tableaux, encadrés et points clés pour accéder rapidement aux informations. Plus qu'­un guide technique et dix ans après la 1re édition, ce livre est une référence pour mieux comprendre, adapter et personnaliser les stratégies thérapeutiques face à la douleur chronique - un enjeu médical, humain et sociétal majeur.

Marc Lévêque, Pia Vayssière
Médecine Sciences Publications

|

Auteur

Marc Lévêque, Pia Vayssière

Editeur

Médecine Sciences Publications

Genre

Neurologie

Chirurgie de la douleur

Marc Lévêque, Pia Vayssière

Paru le 18/09/2025

456 pages

Médecine Sciences Publications

29,00 €

9782257208002
