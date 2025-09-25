La puissance et l'ombre

CIA, FBI, NSA, mais aussi DIA, ONI, NRO, MCIA... Comment ces 18 services de renseignement sont-ils nés ? Comment leur pouvoir s'est-il imposé ? Comment ont-ils mis sous surveillance le monde entier ? Voici, depuis la déclaration d'Indépendance à la guerre en Ukraine, deux cent cinquante ans d'histoire du renseignement américain. De la méfiance des Pères fondateurs vis-à-vis de l'Etat jusqu'aux théories conspirationnistes entourant le Deep State, depuis la fondation des Etats-Unis jusqu'à aujourd'hui, les services de renseignement ont toujours été, pour les Américains, ce " mal nécessaire " auquel il a bien fallu s'accoutumer. Au pays de la liberté jalousement protégée où la tentation isolationniste revient sans cesse, comment légitimer la surveillance intérieure ? Comment justifier l'engagement extérieur ? C'est en spécialiste que Raphaël Ramos décrit les coulisses du renseignement américain. Décrypte ses mécanismes de fonctionnement. Décode ses modes opératoires. Décortique ses actions clandestines. Démêle le vrai du faux et dément toutes les idées reçues. Qu'il démontre, aussi, le rôle central du pouvoir politique qui commande aux agences et les emploie, aux Etats-Unis comme aux confins du monde, pour servir ses desseins et ses rêves d'empire. Une grande fresque historique dévoilant une autre histoire de l'Amérique.