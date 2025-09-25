Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La puissance et l'ombre

Raphaël Ramos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
CIA, FBI, NSA, mais aussi DIA, ONI, NRO, MCIA... Comment ces 18 services de renseignement sont-ils nés ? Comment leur pouvoir s'est-il imposé ? Comment ont-ils mis sous surveillance le monde entier ? Voici, depuis la déclaration d'Indépendance à la guerre en Ukraine, deux cent cinquante ans d'histoire du renseignement américain. De la méfiance des Pères fondateurs vis-à-vis de l'Etat jusqu'aux théories conspirationnistes entourant le Deep State, depuis la fondation des Etats-Unis jusqu'à aujourd'hui, les services de renseignement ont toujours été, pour les Américains, ce " mal nécessaire " auquel il a bien fallu s'accoutumer. Au pays de la liberté jalousement protégée où la tentation isolationniste revient sans cesse, comment légitimer la surveillance intérieure ? Comment justifier l'engagement extérieur ? C'est en spécialiste que Raphaël Ramos décrit les coulisses du renseignement américain. Décrypte ses mécanismes de fonctionnement. Décode ses modes opératoires. Décortique ses actions clandestines. Démêle le vrai du faux et dément toutes les idées reçues. Qu'il démontre, aussi, le rôle central du pouvoir politique qui commande aux agences et les emploie, aux Etats-Unis comme aux confins du monde, pour servir ses desseins et ses rêves d'empire. Une grande fresque historique dévoilant une autre histoire de l'Amérique.

Par Raphaël Ramos
Chez Cerf

|

Auteur

Raphaël Ramos

Editeur

Cerf

Genre

Histoire des Etats-Unis (1776

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La puissance et l'ombre par Raphaël Ramos

Commenter ce livre

 

La puissance et l'ombre

Raphaël Ramos

Paru le 25/09/2025

373 pages

Cerf

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204167499
9782204167499
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.