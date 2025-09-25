Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Le buveur de hiéroglyphes

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plongez dans l'Egypte mystérieuse avec Draculivre et découvrez les secrets des hiéroglyphes ! Une aventure palpitante où momies et malédictions attendent nos héros dans la légendaire Vallée des Rois. Partez à l'aventure en Egypte avec ce nouveau tome de la série incontournable Le Buveur d'encre ! Quand Draculivre accompagne son amie archéologue Marceline dans la Vallée des Rois, il est loin d'imaginer le mystère qui l'attend. Une découverte incroyable dans les ruines égyptiennes déclenche un piège ancien et réveille une momie victime d'une terrible malédiction... Nos héros pourront-ils s'échapper de ce tombeau ? Ce roman illustré transporte les jeunes lecteurs de 7 à 11 ans au coeur des pyramides et des hiéroglyphes. Avec son texte facile à lire tout seul et ses illustrations attrayantes, cette histoire rythmée et passionnante développe le goût de la lecture et permet aux enfants de voyager dans le temps tout en s'amusant. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...

Par Olivier Latyk, Eric Sanvoisin
Chez Nathan

|

Auteur

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le buveur de hiéroglyphes par Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Commenter ce livre

 

Le buveur de hiéroglyphes

Olivier Latyk, Eric Sanvoisin

Paru le 25/09/2025

48 pages

Nathan

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095050900
9782095050900
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.