Le buveur de hiéroglyphes

Plongez dans l'Egypte mystérieuse avec Draculivre et découvrez les secrets des hiéroglyphes ! Une aventure palpitante où momies et malédictions attendent nos héros dans la légendaire Vallée des Rois. Partez à l'aventure en Egypte avec ce nouveau tome de la série incontournable Le Buveur d'encre ! Quand Draculivre accompagne son amie archéologue Marceline dans la Vallée des Rois, il est loin d'imaginer le mystère qui l'attend. Une découverte incroyable dans les ruines égyptiennes déclenche un piège ancien et réveille une momie victime d'une terrible malédiction... Nos héros pourront-ils s'échapper de ce tombeau ? Ce roman illustré transporte les jeunes lecteurs de 7 à 11 ans au coeur des pyramides et des hiéroglyphes. Avec son texte facile à lire tout seul et ses illustrations attrayantes, cette histoire rythmée et passionnante développe le goût de la lecture et permet aux enfants de voyager dans le temps tout en s'amusant. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...