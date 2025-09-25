La librairie des coups de coeur

Une romance ennemies to lovers pétillante dans une librairie décorée pour Noël, où deux âmes opposées découvrent que les plus beaux coups de coeur ne sont pas toujours ceux qu'on trouve dans les livres ! Résumé : Arthur, 22 ans, a décidé de reprendre sa vie amoureuse en main après une douloureuse rupture. Mais décembre n'est pas la meilleure période pour rencontrer quelqu'un, surtout quand on croule sous le travail dans la librairie où l'on est employé. Sans autre option, il s'inscrit sur une application de rencontres. Olivia, 23 ans, a besoin d'argent pour financer son rêve d'expédition en Laponie. Elle rejoint l'équipe de libraires pour la période des fêtes avec un seul objectif : gagner son salaire. Pour elle, l'amour n'est vraiment pas une priorité, et elle trouve cet Arthur particulièrement ridicule avec ses aspirations romantiques. Entre rayonnages décorés de guirlandes et conseils littéraires aux clients, ces deux personnalités opposées vont devoir cohabiter dans l'atmosphère féerique d'une librairie à Noël . Dans la lignée des romances en librairie cette comédie romantique saura vous réchauffer le coeur pendant la saison hivernale avec une construction en 25 chapitres avec un chapitre par jour jusqu'à Noël ! En bonus, chaque chapitre est accompagné d'un coloriage pour personnaliser votre lecture et prolonger le plaisir.