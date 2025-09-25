Inscription
#Bande dessinée jeunesse

L'amour entre les lignes

Julie Bringer

ActuaLitté
Découvrez cette romance LGBT moderne où deux étudiantes tombent amoureuses à travers les écrans avant de se retrouver face à face pour Noël. Un calendrier de l'Avent littéraire à savourer ! Résumé : Ariane, étudiante en histoire de la mode , développe une relation épistolaire avec Linh, étudiante en art qu'elle ne connaît que sous le pseudonyme d'Illunaire sur Twitch . Sans le savoir, elles tombent amoureuses l'une de l'autre à travers leurs messages. Le destin s'en mêle lorsque Linh reconnaît en Ariane sa voisine de résidence universitaire ! Paniquée, elle fait demi-tour sans se présenter, préférant préserver son identité de streameuse qu'elle cache soigneusement à son entourage. Leur cohabitation forcée pendant les vacances de Noël va rendre ce secret de plus en plus difficile à garder. Entre mensonges et vérités , les deux jeunes femmes devront naviguer dans la complexité des relations amoureuses à l'ère des réseaux sociaux... Une histoire contemporaine LGBT qui aborde avec justesse les thèmes de l'identité, de l'amour virtuel et réel , et du courage d'être soi-même. Ce roman Young Adult est construit en 25 chapitres ce qui permet de le lire comme un véritable feuilleton de l'Avent, avec un chapitre par jour jusqu'à Noël ! En bonus, chaque chapitre est accompagné d'un coloriage pour personnaliser votre lecture et prolonger l'expérience.

Par Julie Bringer
Chez Nathan

|

Auteur

Julie Bringer

Editeur

Nathan

Genre

Romans, témoignages & Co

L'amour entre les lignes

Julie Bringer

Paru le 25/09/2025

285 pages

Nathan

15,95 €

ActuaLitté
9782095047450
