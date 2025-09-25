Inscription
De Gaulle, la France et le monde

Julian Jackson, Alya Aglan

ActuaLitté
Pendant les trente ans de sa carrière politique, du 18 juin 1940 à sa mort le 9 novembre 1970, le général de Gaulle a autant fasciné que divisé, en France comme dans le monde entier. D'innombrables caricatures tour à tour féroces, drôles, bienveillantes, acerbes ou tendres, ont contribué à façonner la légende de ce géant de l'histoire. Alya Aglan et Julian Jackson commentent ici plus de 150 dessins de presse, publiés dans des journaux américains, anglais, allemands, dans ceux de Chine, d'Israël ou d'URSS, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. A travers le regard des illustrateurs qui scrutent les faits et gestes du Général et s'interrogent sur ses ambitions pour la grandeur et le rang du pays, c'est une autre histoire de la France gaullienne qui s'écrit.

|

Auteur

Editeur

Genre

De Gaulle

Paru le 02/10/2025

240 pages

32,00 €

9782073071569
