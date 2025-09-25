Inscription
Secret Santa

Sophie Jomain, Manon Bucciarelli

Une version collector du best-seller de Sophie Jomain ! Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent... J'ai un appart que j'adore, la meilleure coloc du monde et je peux faire les études que je veux... mais il me manque l'essentiel : l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pour quoi ? Pour qui ? Je ne sais pas encore et c'est peut-être ça le pire. Mais cette asso pour les étudiants moins chanceux que moi, dans laquelle j'ai accepté de travailler tout le mois de décembre, pourrait bien changer la donne. Là-bas, je vais devoir organiser le meilleur Secret Santa de toute ma vie, et faire comprendre au mystérieux Romeo, que ses yeux dans les miens, sera notre plus beau cadeau.

Par Sophie Jomain, Manon Bucciarelli
Chez Editions Auzou

Auteur

Sophie Jomain, Manon Bucciarelli

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

Secret Santa

Sophie Jomain, Manon Bucciarelli

Paru le 25/09/2025

383 pages

Editions Auzou

25,95 €

9791039564434
