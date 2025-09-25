Inscription
Le Chalet du Marquis Pagaille

Benjamin Bécue

Le prince Dufouillis accompagnée de sa fidèle acolyte la princesse Dubazar, nous font visiter le chalet du Marquis Pagaille ! Retrouve la princesse Dubazar et le Prince Dufouillis dans de nouvelles aventures ! Cette fois-ci, il va falloir observer et retrouver tout un tas d'objets dans le chalet du Marquis Pagaille. Un cherche et trouve, avec 26 éléments à retrouver par ordre de difficulté dans chaque lieu du Chalet : le coin du feu, la fondue, la piste, l'atelier, l'étable et le pâturage. Ce livre-jeu favorise l'attention, l'observation et la concentration de l'enfant. Pour jouer seul ou à plusieurs !

Chez Editions Auzou

Auteur

Benjamin Bécue

Editeur

Editions Auzou

Genre

Livres-jeux

Le Chalet du Marquis Pagaille

Benjamin Bécue

Paru le 02/10/2025

16 pages

Editions Auzou

14,95 €

9791039562836
