Le procès de Nuremberg

Annette Wieviorka

ActuaLitté
Allemagne, octobre 1945. Les Alliés, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, s'apprêtent à juger les crimes commis par le IIIe Reich. Durant un an, sous les yeux attentifs de la presse du monde entier, une vingtaine de hauts dignitaires du régime nazi vont devoir répondre de leurs actes devant les magistrats du Tribunal militaire international. S'appuyant sur les minutes du procès et des témoignages, Annette Wieviorka raconte Nuremberg, cet événement majeur du XXe siècle, de sa genèse, au début de la guerre, jusqu'à ses répercussions lointaines concernant la création d'une justice internationale.

Par Annette Wieviorka
Chez Liana Levi

Auteur

Annette Wieviorka

Editeur

Liana Levi

Genre

SHOAH,PERSECUTIONS ANTISEMITES

Le procès de Nuremberg

Annette Wieviorka

Paru le 25/09/2025

304 pages

Liana Levi

13,00 €

© Notice établie par ORB
